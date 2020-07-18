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Bakan açıkladı... Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. , mesajında, " Son 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." dedi.

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

18.07.2020, 20:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,20:18

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu. Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.'' ifadelerini kullandı.

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