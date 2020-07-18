Koronada ikinci dalga eylül-ekim aylarında

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, son günlerde gündeme gelen Kovid-19 salgınında gerçekleşmesi muhtemel olan ikinci dalga ile ilgili konuştu. İkinci dalganın tüm bilim insanları tarafından öngörüldüğünü ifade eden Doç Dr. Turan, "Yaz aylarında kişilerin dirençlerinin biraz daha iyi olması, vaka sayılarının bir miktar azalması gözümüzü boyamasın. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için eylül-ekim ayları beklediğimiz aylar. Çünkü vakalar henüz bitmiş değil. Rehavete kesinlikle kapılmamak lazım" dedi. 'OLAY BİTMİŞ DEĞİL' Turan, korona sürecinde yoğun bakımdaki insanların halinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Olay bitmiş değil. Her hasta çok değerli. Ve özellikle solunum açlığı çeken hastaları anlatmak hakikaten çok zor. Ondan dolayı bu konuda halkımızın virüse karşı dikkatini maksimum seviyeye çekmek istiyoruz. Eylül ve ekim ayları önemli aylar. Vaka sayıları artabilir" diye konuştu.

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