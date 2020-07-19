60 yıllık hayal gerçek oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden rahatsızlık duyanlar hemen karalama kampanyasına başladı. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine eleştirdiler. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik.



DEVASA BİR ÜRETİM TESİSİ

Korona virüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık. Sağlıktan ulaşım ve teknolojiye her alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'nin otomobili yatırım zincirimizin altın adımı. Salgına rağmen devasa bir projenin hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz.

Burası sadece fabrika değildir, devasa bir üretim tesisidir. TOGG tarafından üretilecek tüm üretimin argesi burada yapılacak burada üretilecektir. Tüm bunları yaparken çevre hassasiyeti üst düzeyde.





YÜREKLER HEYECANA KAPILDI

Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla, ihanetlerle doludur.

Türkiye'de bir asra yaklaşan süreçte gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir.

Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

Devrim otomobili basit sebeplerle kaldırılmıştır.

Ürettiğini tüm dünyaya ihraç etme isteğimiz hep engellenmiştir. Korku lobisi hep iş başına geçmiştir. Şükrü Er karşılaştığı zorlukları, "Tartışmanın bir tarafında yaparız diyen müteşebbisler diğer tarafta yapamazsınız diyenler vardı. Birinciler akla sığınıyordu. İkinciler telaş içinde propaganda yapıyordu" diye anlatıyor. Devrim otomobili ithalatçı çevreler tarafından engellendi. Bizi engelleyenler tıplı bugün olduğu gibi CHP zihniyeti idi. Denizin dibinden inci çıkarmak için vurgun yemeye razı olmak gerekir. Son 18 senede ne başardıysak tehditlere sabotajlara rağmen başardık. İnsanımıza tepeden bakan anlayışa karşı gelerek bugünlere geldik. Hem şeytan taşladık, hem tavaf ettik. Asla umutsuzluğa kapılmadık.



HAZİNE BU İŞİ BİTİRMEYE YETER

Herhangi bir aksilik olursa devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Biz bu ülkeye, millete güveniyoruz. Biz fırsat verildiğinde insanımızın neler başaracağını biliyoruz.

Hamdolsun milletimiz de bizim mücadelemizi destekliyor. Anketler milletimizin bu projeye destekleme oranının yüzde 90'lara ulaştığını ortaya koydu.

Çin'de dış tasarım, Avrupa'da tasarım tescil sürecimiz bitti. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayıp, aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.

'ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ'

Bölgedeki üniversitelerle işbirliği içinde yenilikçi fikirlerin önünü açacaklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili yola çıkıyor. Kendini TOGG ile ispatlayan şirketler küreselleşme yolunda adım atacaktır. Dünyada en iyiler yolunda adım atmaya hazırız. İnşallah pek çok işimizde olduğu gibi anlımızın akıyla çıkacağız. Korona virüs sürecinde Mayıs ayında Nisan'a göre üretim kapasitemiz 17.4 arttı. Sanayi siciline 7 bin işletme katıldı. Haziran ayında 1421 işletme kuruldu. Yılın ilk döneminde 606 fabrika üretime geçti.

18 AYDA TAMAMLANACAK

Yerli otomobilin üretileceği fabrika için dün Bursa Gemlik'te tarihi bir gün yaşandı. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, heyecan verici ifadeler kullandı. Aralık ayının sonunda otomobillerin tüm dünyaya tanıtıldığını ve projenin yurt dışından da ilgi gördüğünü hatırlatan Varank, "O tanıtım toplantısında planımızı detayları ile paylaşmıştık. 18 ayda bu

fabrika tamamlanacak. 2022 yılında da ilk SUV banttan çıkacak" ifadelerini kullandı.



ÇAĞ ATLATACAK PROJE

Projenin temel atma töreninin Kovid-19 nedeniyle 1-2 hafta geciktiğini de belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin otomobili fırsat penceresini yakalamanın adı. Yeni nesil, elektrikli, Tamamen elektrikli Avrupa'da ortaya çıkacak başka bir otomobil bu süreçte olmayacak. Tedarikçilerimizin yeni gelişen teknolojileri yakalamaları gerekiyor. Biz bu projeyi Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje olarak görüyoruz. Kurulacak fabrikada 1 milyon 200 metrekarelik alanda üretim yapılacak. Yerli otomobilin marka çalışmaları yapılıyor. Marka stratejileri, pazarlama stratejileri devreye giriyor." trikli, otonom bir otomobili piyasaya sürüyoruz. Bunun çok önemli avantajları var.