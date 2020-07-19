‘Erken seçim gündemde yok’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Erken seçim diye bir gündem söz konusu değil" dedi. AK Parti Gaziemir İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda salgın döneminde sağlık yatırımlarının öneminin ortaya çıktığını söyleyen Dağ, "Birileri bugünlerde erken seçim ya da darbe söylentilerini gündeme getiriyor. Erken seçim diye bir şey söz konusu değil, böyle bir gündem yok. Ama bu iddiayı ortaya atanlar şunu iyi biliyorlar. Bu pandemi sürecinden sonra Türkiye ciddi anlamda yol alacak. Ve darbe söylentisi ve erken seçimin olduğu bir ülkeye yatırım olmaz. Bizde bunun için diyoruz ki bu ülke istikrarını sağlamış bir ülkedir. Bu tartışmaların ülkenin geleceğiHamza Dağ ne hiçbir faydası yoktur" dedi.

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