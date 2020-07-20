  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı

Bağcılar'da polis memuru 'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı

Bağcılar'da, polis memuru 'nin şehit edilmesi, 'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı

20.07.2020, 20:05

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polis memuru Erhan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu. Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.

İŞTE O ALÇAKLAR...






haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA