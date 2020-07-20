Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2020
Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.https://t.co/CFWBGUfeWC
Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.