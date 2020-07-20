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'nün sızma planı deşifre oldu

elebaşı ’in ülke içinde yeniden filizlenmesi için kriptolara siyasi parti, dernek, spor kulübü ve STK gibi oluşumlara sızarak uyuyan hücre konumuna geçin talimatı verdiği ortaya çıktı. Bu hain planın tarafından deşifre edildiğini söyleyen Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Bu örgüt halen tetikte bekliyor. Ülke olarak uyanık olmak zorundayız” dedi.

FETÖ'nün sızma planı deşifre oldu
Giriş Tarihi: 20.7.2020

FETÖ Silahlı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in, örgütün kriptolarına başka tarikatlar, partiler ve derneklere sızmaları ve örgütten talimat gelene kadar uyuyan hücre konumuna geçmeleri konusunda fetva verdiği ortaya çıktı.

DEVLET DEŞİFRE ETTİ
Örgütün kumpasına uğrayan ve yıllarca FETÖ ile mücadele eden Güvenlik ve Terör Uzmanı emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bu örgüt halen tetikte ve yılan gibi sokmayı bekliyor. Uyumaya gelmez, kriptoları uyuyan hücre konumunda bekliyor, ülke olarak her birey, her Türk vatandaşı uyanık olmak zorunda" dedi. 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün ABD'de bulunan elebaşının her zaman olduğu gibi örgüt mensuplarını yine 'cennete girme' vaadin-de bulunarak talimatlar verdiğini belirten Başbuğ, "Hain örgütün lideri, örgüt mensuplarının deşifre olmalarının önüne geçilmesi ve kamuda iş bulmalarının sağlanması amacıyla siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, spor kulüplerine, her türlü yardım kuruluşuna hatta müzik korolarına kadar bulduğunuz her platforma girekek izinizi kaybettirin talimatı veri-yor. Ancak bu hain sinsi plan Milli İstihbarat Teşkilatımız ve devleti-miz tarafından hemen deşifre edildi. Nerde olursa olsun, onların filizlenmesine başlarını kaldırma-sına Türkiye bir daha asla izin vermez. Balyoz gibi kafalarına bineceğiz" dedi.

FATİH ŞENDİL

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