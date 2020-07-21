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Haberler Gündem Azez’deki patlamada ölü sayısı 7’ye çıktı

’deki patlamada ölü sayısı 7’ye çıktı

Azez’deki patlamada ölü sayısı 7’ye çıktı
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 100'e yükseldi. Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al- Salama sınır kapısı yakınında önceki akşam bomba yüklü araç ile terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi ise yaralanmıştı. Ekipler, patlamanın ardından bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

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