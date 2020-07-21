‘Bu halk ilelebet var olsun’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46. yıldönümü kapsamında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda geçit töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, siyasiler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende yaptığı konuşmada 46 yıl önce bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıslı Türk Mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri askeri harekatın Enosis'i engellediğini ve ilk kez iki kesimli, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek yeni bir altyapının temellerini attığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkı ilelebet var olsun diye canlarını verdi" dedi.