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Haberler Gündem “Darbeci Hafter’e yardımlar dursun”

’e yardımlar dursun”

dün yoğun görüşmelere sahne oldu. ve , ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

“Darbeci Hafter’e yardımlar dursun”
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Camilleri'yi Akar karşılarken, askeri tören düzenlendi. Şeref defterini imzalayan Camilleri ile Akar baş başa görüştü. Ankara'daki bir diğer önemli misafir ise Libya İçişleri Bakanı Feti Başağa'ydı. Sirte operasyonu öncesi Ankara'ya gelen Başağa da askeri törenle karşılandı. Şeref defterini imzalayan Başağa ile Akar arasında oldukça önemli bir görüşme gerçekleşti. İki görüşme de basına kapalı gerçekleşti.

3'LÜ GÖRÜŞME
Libya UMH İçişleri Bakanı Feti Başağa, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 3'lü bir zirve de gerçekleştirdi. Darbeci Hafter'in Sirte'deki militanlarına yönelik operasyon öncesi gerçekleşen görüşme ile ilgili konuşan Akar, "Libya'da barışa, huzura, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir. Akdeniz'de barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ve çabalar sadece bölgemiz için değil tüm dünya için önemli bir model olacak" diye konuştu.

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