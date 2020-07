Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son 7 yılda tarihi bir dönemden geçtiğini söyleyen Erdoğan, 2 saati aşkın sürede şunları söyledi:

BAŞARIYLA ÇIKTIK

Bu 7 yıllık dönemin içinde her türlü mücadele, kahramanlık, cesaret ve zafer vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğe daha güven-le bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık. Ülkemizin bu büyük atılım döne-minin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemi. Türkiye, dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Sınırlarımız içinde ve dışındaki mücadeleyi ilanihaye sürdürmeye kararlıyız. Türkiye, korona virüs salgını sürecinde dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur. 200 yılı bulan demokrasi arayışlarıyla doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini sağladık. Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun oturması vakit alacak. Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleks verebilme imkanına kavuştu. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmadık. Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürmemiz de bu anlayışın ürünü.

,

MAZLUMU YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yaptığı saldırılarda, hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız. İnsani hasletlerle farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık. Yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Daha iyisini bulduğumuzda, her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de hazırdır. Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı vardır.



HERKES İÇİN HIZLI ADALET

ADALET hizmetlerinde 24 bin 64 personel alımı yapıldığını anlatan Erdoğan, "Son 2 yılda 554 yeni mahkemeyi hizmete aldık. Vatandaşın haklarına, daha az masrafla, daha hızlı kavuşabilmesi için Arabuluculuk sistemini getirdik. Çoklu Baro Düzenlemesi'ni de kapsayan bir düzenlemeyi geçtiğimiz hafta hayata geçirdik" ifadesini kullandı.



TERÖRLE MÜCADELEDE DESTAN YAZILDI

TERÖRLE mücadelede tarihi başarılar elde edildiğini vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: "224 bini kırsalda, 10 bini şehirde olmak üzere 234 binden fazla operasyon gerçekleştirdik. Toplam 2 bin 354 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. 2017 yılbaşından itibaren DEAŞ ülkemizde tek bir eylem gerçekleştiremedi. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tüccarlarına göz açtırmamakta kararlıyız. Libya'da Trablus'u tehdit eden darbecileri gerilettik. Son günlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kimse heveslenmesin ona da izin vermeyeceğiz."



SAVUNMADA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranını artırdığını vurgulayan Erdoğan, "Milli İHA motoru PD-170 ilk uçuşunu ANKA ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testleri son aşamada. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. 1800 zırhlı araç teslim edildi. Yakında bizim de uçak gemimiz olacak. Yeni tip denizaltı Piri Reis havuza çekildi" dedi.



MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ GERÇEKLEŞİYOR

2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirildiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Yerli solunum cihazı ile ülkemiz ve dünyaya nefes olduk. Yerli otomobil hayalini hayata geçiriyoruz. 2019'un son günlerinde milletimizin taktirine sunduğumuz Türkiye'nin otomobili için fabrikanın temelini attık. İnşallah 2022'de banttan inecek. Planlı sanayileşme politikamız kapsamında 7 ayrı OSB projemizi tamamlamıştı. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE'nin meyvelerini toplamaya başladık. Kocaeli'den İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz."



ENERJİDE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDAYIZ

TÜRKİYE'NİN enerji alanında küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini kaydeden Erdoğan, "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nda 1 Ocak 2020 itibarıyla sıvı gaz alımı başladı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Akdeniz'de Ekim 2018'de çalışmalara başladı. Yavuz da sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimiz Doğu Akdeniz'deki tuzakları tersine çevirdi. Biz birilerinin iznine tabi değiliz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı sürüyor. Borlu malzemeler araştırma laboratuvarını kurduk. Daha önce ham madde olarak sunduğumuz madenleri işleyerek yurt dışına satacağız. 2019'da elektriğimizin yüzde 62'sini yerli üretimden sağladık"



EKONOMİDE ÇETİN MÜCADELE

HAZİNE ve maliyenin çetin mücadelelere sahne olduğunu anlatan Erdoğan, "Ülkemiz çok sayıda küresel spekülatif saldıra maruz kaldı. Orta Vadeli Programı, Yeni Ekonomi Programı olarak kurguladık. Swap piyasasındaki önlemler ile art niyetli girişimleri sınırladık. Enflasyon-Kur-Faiz sarmalına karşı tedbir geliştirdik. Sektörlere finansman destekleri ile ÖTV ve KDV indirimi yaptık. BİST çatısı altında TL referans faizi dönemini başlattık. Yüzde 24'lere çıkan politika faizini, yüzde 8,25'e gerilettik. Enflasyonu tek hanelere indirdik. Tarihin en uygun faiz oranı ile ev ve araç kredisini kullanıma sunduk. Borsadaki kullanıcı sayısı 1.5 milyona çıktı. İhracat 2 yılda yüzde 6.5 arttı. Dış ticaret azaldı. İhracatçılara 6.1 milyar TL destek sağladık. Eximbank 90.2 milyar lira tutarında destek verdi" diye konuştu.



ERDOĞAN 2 YILLIK SÜREDE YENİ SİSTEMLE YAPILAN ÇALIŞMALARI ÖZETLEDİ:



YATIRIMLAR HIZLANDI

YATIRIMLARDA 2018 ve 2019'da 2.3 trilyon lira seviyesine ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, "Bunun 2 trilyonu özel sektör yatırımı. Gerisi kamu yatırımıdır. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kalkınma planımızı açıkladık. Yüksek teknoloji üreten firmalara fon sağlamak için risk sermaye-sini oluşturduk. Bünyesinde 4 milyon yazılı eser, 555 bin elektronik kitap ile en büyük kültür kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kü-tüphanemizi millet istifade-sine sunduk. Rami Kışlası'nı inşallah millet kütüphanesi-ne dönüştürüyoruz" dedi.



VATANDAŞA KESİNTİSİZ HİZMET

YENİ sistemle son 2 yılda çıkarılan 64 kararname ile millete kesintisiz hizmet sunulduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Mevkidaşlarımız ile 366 telefon görüşmesi yaptık. Türkiye her liderin işbirliğini aradığı bir ülke haline gelmiştir. Kovid- 19 sürecinde dijitalleşmenin önemi öne çıkmıştır. Vatandaştan istenen belge sayısını 42 binden 833'e düşürdük. E-devlet şifresi olan vatandaş sayısını 48 milyon 584 kişiye ulaştırdık."



EBA EĞİTİMDE FARK YARATTI

EĞİTİM 2023 vizyonu kapsamında son 2 yılda ilk ve orta öğretimde 2805 yeni okul ve 15 bin derslik yapıldığını kaydeden Erdoğan, "2018'de bir öğretmenin eline ek ders ile birlikte 4 bin 113 lira geçerken, bu rakam yüzde 25 artışla 5 bin 175 liraya ulaşmıştır. Anaokul sayısını son 1 yılda yüzde 94 artırdık. Salgın döneminde evlatlarımızın sağlığını korumak için EBA'yı hayata geçirdik. EBA 3.1 milyar tıklama ile dünyada en çok tıklanan 3'üncü eğitim sitesi oldu. Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisi hizmete alındı" diye konuştu.



SAĞLIKTA ALTIN ÇAĞI YAKALADIK

SAĞLIK alanında 2'li verimsiz bir sistemden 5 bin 239 yatak kapasiteli 10 şehir hastanesinin hizmete alındığı parlak bir çağa geçiş yapıldığını aktaran Erdoğan, "378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 101 bini geçti. 1008'er yataklı Yeşilköy ve Sancaktepe'de iki acil durum hastanesi yaptık. Bunların havaalanı var. İstedik ki, buraları sağlık turizminde kullanabilelim. Ambulans uçakla gelsin, tedavisi bitince gitsin. Türkiye bunu yakaladı. 8 sınırımızda sahra hastanesi kurduk. 138 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı hava, kara ve deniz köprüleri ile ülkemize getirdik. Salgın döneminde tüm sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesini sağladık" dedi.



DIŞ İLİŞKİLERDE ÖNCELİK İNSAN

ERDOĞAN, "Dış ilişkilerde dünya 5'ten büyüktür anlayışı ile devam ediyoruz. Her alanda insanlığın çıkarları için mücadele veriyoruz. Suriye sorunu için sahada ve masadaki mücadelemizi sürdürüyoruz. Libya'da UMH ile güvenlik ve askeri işbirliği muhtırası ve deniz alanları muhtırası imzaladık. Ayrıca Libya ile enerji konusunda da ilave adımlar da atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar