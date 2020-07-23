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Bakan Varank açıkladı! ile önemli işbirliği!

Sanayi ve , " ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.

Bakan Varank açıkladı! MEB ile önemli işbirliği!

23.07.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,11:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.

AA

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