Bakan Varank açıkladı! MEB ile önemli işbirliği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.
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