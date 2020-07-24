86 yıllık zincir kırıldı! Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı

CANLI YAYIN

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılarak cemaatine kavuşacağı günde ilk Cuma namazına katılmak üzere camiiye doğru yola çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin olduğu noktaya geldi. Alanı dolduran vatandaşların sabah saatlerinden bu yana yaşadığı coşku Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geliş haberiyle daha da arttı.



Ayasofya Camisi Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından bugün kılınacak ilk namaza hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak ilk cuma namazıyla 86 yıllık özlem sona erecek. Ayasofya'da ilk namazı kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için yurdun dört bir yanından binlerce vatandaş dün itibariyle İstanbul'a gelerek Sultanahmet Meydanı'nda beklemeye başladı.

YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımının beklendiği açılış töreni nedeniyle bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin de geldiği görüldü.

Geniş çaplı güvenlik önlemlerin alındığı bölgede, çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.

Katılımcılar, saat 10.00'dan itibaren güvenlik noktalarından geçirilerek alana alındı.





HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar tamamlandı.

Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.





Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tabelasını açtı