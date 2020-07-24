Başarılar Türkiye’nin gücünü gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından üçüncü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı dün yapıldı. YAŞ üyeleri, toplantı öncesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli şekilde Anıtkabir'i ziyaret etti.

SOSYAL MESAFE KURALI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı. Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı. Başkan Erdoğan'ın Aslanlı Yol'da yürürken bazı YAŞ üyeleriyle sohbet etmesi de dikkat çekti. Erdoğan, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'ORDUMUZUN YETENEKLERİ'

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivende Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yer aldığı yazı önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, "Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2020 toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Külliye'de Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı düzenlenen toplantı öncesi fotoğraf çektirildi ve birlikte öğle yemeği yenildi.



68 KOMUTAN TERFİ ALDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/ amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 247 olacağı kaydedildi. YAŞ kararları kapsamında Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı da kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.



SON ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısının ardından uçakla İstanbul'a gelerek bugün açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte gittiği Ayasofya'da bir süre camiyi gezdi ve çalışmaları inceledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı dakikalarda camiye gelerek son çalışmaları takip etti.