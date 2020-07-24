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Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, ile telefon görüşmesi yaptı. görüşmede Mirziyoyev, ’nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınarak bölgesel konular da değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü

24.07.2020, 17:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınarak bölgesel konular da değerlendirildi.

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