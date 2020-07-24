Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

GÖKÇEADA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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