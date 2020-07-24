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Gökçeada açıklarında korkutan !

Gökçeada açıklarında saat 23.41'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki korkuttu. Deprem, 'ye bağlı Gökçeada açıklarında meydana geldi.

Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

25.07.2020, 00:17

GÖKÇEADA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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