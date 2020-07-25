Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi.
AA
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