  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan , şehit 'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

25.07.2020, 16:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA