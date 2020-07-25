Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki

Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:
Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz.
Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.
Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır.
Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2020
Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...
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