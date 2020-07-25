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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.Çelik, mesajında "Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar." ifadelerine yer verdi.

25.07.2020, 12:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,13:01