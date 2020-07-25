Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sürüyor.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sürüyor.
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