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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, es-Serrac'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , es-Serrac'ı kabul etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

25.07.2020, 17:30 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,17:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac'ı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sürüyor.

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