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Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı 'tan önemli görüşme

Son dakika haberine göre, Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Abbas, Ayasofya'nın ibadete açılmasını tebrik etti

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan önemli görüşme

26.07.2020, 17:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020,17:34

Görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

DHA

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