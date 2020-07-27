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Başkan Erdoğan Süper Lig şampiyonu 'i kabul etti

Başkan , 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti. İşte o kareler...

Başkan Erdoğan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i kabul etti

27.07.2020, 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,15:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Gümüşdağ ve futbolcular Başkan Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

Başkan Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

AA

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