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sonuçları açıklandı! YKS sonuç sorgulama...

Milyonlarca üniversites adayının merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen (2020-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

27.07.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,09:48

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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