YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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YKS sonuçları açıklandı! Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak #yks2020 pic.twitter.com/wmmdoyJn6B— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 27, 2020
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