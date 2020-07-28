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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin gurur tablosunu paylaştı

'nin gurur tablosunu paylaştı

yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde , 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

28.07.2020, 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,19:32

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Son dakika haberleri... Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

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