Mersin’de kahreden kaza

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs, Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 10'u ağır 26 asker de yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 asker şehit oldu, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. 10'u ağır 26 askerin yaralandığı feci kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Çevredekilerin görüp yardıma koştuğu olay yerinde otobüsten çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acı haberin duyulmasının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hemen bölgeye geldi. Kaza yerinde bilgi alan Bakan Akar ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesi'nde de ziyaret etti.





SEBEBİ FREN SORUNU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hastanedeki ziyaretinin ardından kazayla ilgili açıklama yaptı. Akar, "İlk aldığımız bilgi, frende boşalma olduğuna dair. Konuyla ilgili idari ve adli anlamda gerekli çalışmalar sürdürülüyor.



ŞEHİT 4 ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

ŞEHİT 4 asker için Mut Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, askeri erkân ve şehit yakınları katıldı.Törenin ardından Şehit Er Samet Çaldır Bursa'ya, Şehit Er Kerim Arslan Kırıkkale'ye, Şehit Er Caner Mayendağı Samsun'a ve şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı.