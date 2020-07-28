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Haberler Gündem Son dakika: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

Son dakika: mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

Binlerce adayın merakla beklediği mülakat sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama...

Son dakika: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama

28.07.2020, 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,15:26

Binlerce öğretmen adayı Temmuz ayı içerisinde sözleşmeli öğretmenlik mülakatına katılmıştı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre sonuçların bugün açıklanması bekleniyordu. MEB sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB atama takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde sonuçların 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Saatle ilgili resmi bir açıklama olmasa da sonuçlar öğlen saatlerinde erişime açıldı. Bugün açıklanan sonuçlar için gözler MEB'in resmi internet adreslerine yönelmişti.

MEB SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçlara itiraz süreci başlayacak. İtirazların değerlendirilerek kararın açıklanmasının arından ise tercihler alınmaya başlayacak.

Atama takvimine göre tercihler 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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