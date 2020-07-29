Bakırköy Belediyesi’ne haciz şoku

İstanbul'un CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı. Polis eşliğinde önceki gün sabah saatlerinde belediyenin önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı. Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü.

BORÇ 1 MİLYON TL

AKŞAMA kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı. Şirket Yetkilisi süren bir davaydı, yeni sonuçlandı. Haciz için 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı" dedi.