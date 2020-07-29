  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bakırköy Belediyesi’ne haciz şoku

’ne haciz şoku

Bakırköy Belediyesi’ne haciz şoku
Giriş Tarihi: 29.7.2020

İstanbul'un CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı. Polis eşliğinde önceki gün sabah saatlerinde belediyenin önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı. Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü.

BORÇ 1 MİLYON TL
AKŞAMA kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı. Şirket Yetkilisi süren bir davaydı, yeni sonuçlandı. Haciz için 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakırköy Belediyesi’ne haciz şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA