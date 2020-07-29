Hac ibadeti başladı: Kabe'de sosyal mesafeli tavaf dönemi

Hac ibadeti bu yıl resmi olarak başladı. Her yıl milyonlarca Müslüman dünyanın bir çok yerinden akın akın Kabe'ye gelirken, bu yıl koronavirüs nedeniyle yalnızca Suudi Arabistan'daki Müslümanlar hacı olabilecek.

İlk kafileler dün Mekke'ye ulaşırken bugün de ilk tavaf yapılmaya başlandı.







SOSYAL MESAFELİ TAVAF

Sosyal mesafenin uygulandığı Tavaf alanında hacı adayları, aralarında mesafeler bırakarak kabeyi tavaf etti. Hac tarihinde belki ilk kez bu şekilde tenha bir ibadet gerçekleştiren Müslümanların ibadeti havadan görüntülendi.

KISITLI KATILIM-

Yerel medya, yaklaşık 10 bin kişinin hac ibadeti yapacağını duyurdu. Hacı adayları, sosyal mesafe, maske ve diğer salgın önlemlerine uyarak Kabe'yi tavaf etmeye başladı.

Yerel medya, hacı adaylarının Kabe'ye yaklaşmalarının ve dokunmalarının da yasak olduğunu duyurdu.