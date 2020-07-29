  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başladı

Son dakika: "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, ’de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma (), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor.

Son dakika: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı

29.07.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,13:37

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığı"YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU" Operasyonu başlattı.Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 006) personel görev alıyor. 67 operasyonel tim bölgeyi karış karış tarıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan biliye göre YILDIRIM-1 Operasyonu, 13 Temmuz'da Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında,YILDIRIM-2 operasyonu, 19 Temmuz'da Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, YILDIRIM-3 Operasyonu 26 Temmuz'da Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars üçğeninde başlatıldı.

YILDIRIM-4 Operasyonu ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında icra ediliyor.Temmuz ayında başlanılan YILDIRIM operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA