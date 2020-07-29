İSTANBUL'DA yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor. Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu. Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı.