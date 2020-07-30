  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

gemisi 'deki çalışmalarını sürdürecek

gemisi, 'deki çalışmalarına devam etmek üzere açıklarına ulaştı.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

30.07.2020, 17:46

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat verdiği F bölgesinde sismik çalışmalarını yürütecek.

Bölgeye ulaşan üç geminin sismik çalışma yürüteceği alan için 18 Eylül'e kadar devam edecek NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

F bölgesi, Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan ettiği, sözde 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde yer alıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA