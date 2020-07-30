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Haberler Gündem MİT'ten PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

'ten 'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... , yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde /Gabar kırsalında 4 / mensubunu etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

30.07.2020, 18:41

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde, 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

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