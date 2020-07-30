Sosyal medya artık düzene girecek

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edilen kanunla, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a' 'sosyal ağ sağlayıcı' şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Kanunla, kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak. Kanunla, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar olan para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.



MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Öte yandan, verilen bir önergeyle aynı IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi de amaçlanıyor. İçeriğin çıkarılması kararları, içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek. Kanun, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.



İHLAL EDENE HIZ YAVAŞLATMA CEZASI

İKİNCİ kez verilen idari para cezasının ardından belirlenen süre içeresinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Türkiye'de vergi mükellefi olan kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği süre zarfında yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ardından 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması söz konusu olacak.



KİŞİLİK HAKLARI İÇİN ETKİN KORUMA

KİŞİLİK haklarının ihlal edilmesi halinde, içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek. Arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.



TÜRK TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

TÜRKİYE'DE günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Bunu yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İhlalin devam etmesi durumunda 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.



48 SAAT İÇİNDE CEVAP VERECEKLER

SOSYAL ağ sağlayıcı, kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcılar hakkında 'erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi' ile 'içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi' kapsamında verilecek adli para cezaları 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak.



KAMU ÇALIŞANLARINA WHATSAPP YASAĞI

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan ve bilgi sistemlerindeki tedbirlerin uygulanması zorunlu olan güvenlik rehberinde yerli sistemlere geçiş önceliği istendi. Rehberde, WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi. Kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak. Kamuda "bilmesi gerekenler prensibi" ile evraklara ulaşımın hedeflendiği rehberle siber saldırıların engellenmesi ve bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp, Telegram' açıklaması