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Bakan Koca açıkladı... İşte 31 Temmuz koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye korona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Korona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 31 Temmuz Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'de son durum.

31.07.2020, 20:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,20:37