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Bakan Koca açıkladı... İşte koronavirüs tablosu

, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. 'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye korona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Korona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'de son durum.

Bakan Koca açıkladı... İşte 31 Temmuz koronavirüs tablosu

31.07.2020, 20:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 31 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? sorularının cevapları merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri şöyle:



Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

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