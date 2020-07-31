Soner Yalçın’ı yıkan karar

Gazeteci Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan villası için yıkım kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi'nin de villadaki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Yalçın'ın Levent'te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda villanın bahçesinde kaçak yapılar tespit edilmiş ve Beşiktaş Belediyesi'ne bildirilerek gereğinin yapılması istenmişti.

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