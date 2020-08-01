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Ayasofya’da ilk bayram namazı

Ayasofya’da ilk bayram namazı
Giriş Tarihi: 1.8.2020
Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı namazı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya camiye geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazının ardından hutbe okundu, dualar edildi.

SOSYAL MESAFEYE UYGUN
Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan namazda binlerce vatandaşla dua etti. TBMM Başkanı Şentop, Bakan Karaismailoğlu ve Vali Yerlikaya'nın yan yana saf tuttuğu görüldü. Cami önünde ve yanlarında ise büyük bir kalabalık bayram namazı kıldı.
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