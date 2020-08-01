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Haberler Gündem Gara'da tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da tespit edilen 6 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Gara bölgesinde yapılan ortak operasyonda 6 ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gara'da tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

01.08.2020, 12:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,12:42

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

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