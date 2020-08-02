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Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanı ve Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

02.08.2020, 22:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020,22:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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