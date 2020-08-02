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Başkan Erdoğan'dan flaş talimat! duyurdu

İletişim Başkanı , Başkan 'ın konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için ve 'na talimat verdiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan flaş talimat! Fahrettin Altun duyurdu

02.08.2020, 13:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020,13:46

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullandı.

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