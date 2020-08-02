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Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Harekete geçildi

Son dakika haberi... Başkanı , psikoloji eğitiminin sorunları ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiğini söyledi. Altun yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın, ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdiğini bildirdi. Erdoğan'ın talimatının ardından Kurul bayram sonrası toplanma kararı aldı.

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Harekete geçildi

02.08.2020, 17:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Altun, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren Psikoloji alanındaki eğitim ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi aldığını belirtti. Altun, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na rapor hazırlaması konusunda bizzat talimat verdiğini de aktardı.

ALTUN'DAN YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİREN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

BAYRAM SONRASI TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık öğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi rapor hazırlamaları için verdiği talimat üzerine, 4 Ağustos Salı günü toplanacak.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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