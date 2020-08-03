CHP’de İnce panik başladı

CHP'NİN 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti içinde aykırı sesler ayyuka çıktı. Birçok kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise sessizliğini korudu. Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine karşı aday olmayan Muharrem İnce'nin herhangi olumlu ya da olumsuz bir görüş beyan etmemesi de dikkat çekti.



PARTİ KURACAK İDDİASI

Ankara kulislerinde İnce'nin partiden umudunu kestiği ve kendi yolunu çizeceği konuşuluyordu. İnce ise şu ana dek hiç konuşmadı. İnce'nin parti içinde kendisi ile yol yürüyecek isimleri belirlediği ve 15 Eylül'de Hakkari'de partisini duyuracağı haberi yüksek sesle konuşulurken, CHP'nin haber ajansı ANKA okuyucularına çarpıcı bir haber servis etti. Ajans, Muharrem İnce'nin ağzından, parti kurmayacağına yönelik bir haber yayınladı. İnce, bu haberin üzerine sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bu haberi yalanlayan İnce, yeni partiye yeşil ışık yaktı.





İNCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Muharrem İnce, Ankara kulislerini sallayan parti iddiaları ile ilgili Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." İnce'nin parti kuracağı iddialarını yalanlamazken ANKA'nın haberini süratle yalanlaması parti kurma yolunda olduğu iddialarını daha da güçlendirdi.