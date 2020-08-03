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Haberler Gündem İran’dan Ayasofya övgüsü

’dan övgüsü

İran’dan Ayasofya övgüsü
Giriş Tarihi: 3.8.2020
İRAN dini lideri Ayetullah Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye'nin Ayasofya kararına dair açıklamalarda bulundu. Velayeti, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Ayasofya'nın Türkiye'nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın Ayasofya kararından sonra tüm Hristiyan dünyası ayağa kalkarak, Ayasofya'nın statüsünün müzeden camiye değiştirilmesini eleştirdiler ve 'Eğer öyleyse, 1942'den önceki tüm müzeler camilere ve kiliselere dönüştürülmeli' dediler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya açıklamasına tepki gösteren Velayeti, "Pompeo'nun başka bir emri yok mu? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü.

TÜRK HALKI MİNNETTAR
Endülüs yenilgisinden sonra ellerinden geldiğince kilise yaptılar. 500 yıllık tarihi yapısı olan Ayasofya kıyamete dek cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı için minnettardır" değerlendirmesinde bulundu.
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