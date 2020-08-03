Türk ve Azeri birliklerden gözdağı

Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat zırhlı birliklerin katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikat alanına toplanan tanklı ve zırhlı birliklerin koordineli bir şekilde hareket ettiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre belirlenen hedeflere doğru hareket ederek verilen görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.



10 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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