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Bir avuç askerle ’yi tehdit etti

Bir avuç askerle Türkiye’yi tehdit etti
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Hafter, ziyaret ettiği birlikte aklınca Türkiye'yi tehdit etti. Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli grubun sözcüsü Ahmed el Mismari'nin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Tarık Bin Ziyad birliğini ziyaretinde yanına aldığı bir avuç asker ve 3-5 tank ile boyunu aşan cümleler sarf eden darbeci general, "İkinci Türk işgalini kabul etmeyeceğiz ve Türk askerine asla merhamet göstermeyeceğiz" dedi.

'YAĞMACI VE KATİL'
Konuşmasında Başkan Erdoğan'ın Libya'ya atalarının mirasını aramaya geldiğini iddia eden Hafter, Libya'da 300 yıl kalan Türklerin de "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu.

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