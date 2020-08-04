Ankara'da gurbetçi ailenin otomobili, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Arabanın neredeyse bagaj kısmına kadar tamamının TIR'ın dorsesinin altına girdiği feci kazada, araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da gurbetçi ailenin otomobili, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Arabanın neredeyse bagaj kısmına kadar tamamının TIR'ın dorsesinin altına girdiği feci kazada, araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Gurbetçi ailenin otomobili TIR’a çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.