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otomobili TIR’a çarptı

Gurbetçi ailenin otomobili TIR’a çarptı
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Ankara'da gurbetçi ailenin otomobili, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Arabanın neredeyse bagaj kısmına kadar tamamının TIR'ın dorsesinin altına girdiği feci kazada, araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

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