Kaftancıoğlu ekibi İnce’yi hedef aldı

CHP'de sular durulmuyor. Tartışmaların odağındaki 37.Olağan Kurultayın yankıları sürerken, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları çalkantıyı daha da artırdı. İnce'nin kulislere bomba gibi düşen yeni parti kurma çalışmaları partiyi ikiye böldü. Bir kısım İnce'nin parti kurmasının sorun olmayacağını düşünürken, diğer kısım ise İnce'nin partide tutulması görüşünde.

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Kurultayda paralel liste tartışmaları ile gündeme gelen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayı olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce'den Muharrem İnce'yi çıldırtacak bir paylaşım geldi. Parti kurma arefesinde olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yi doğrudan hedef alan Düzce, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.