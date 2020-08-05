Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2020
"açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.
Başkan Erdoğan, açık öğretim Psikoloji lisans programının kaldırılması yönünde YÖK'e görüş bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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