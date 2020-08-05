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Başkan Erdoğan, Psikoloji lisans programının kaldırılması yönünde YÖK'e görüş bildirdi

Başkan Erdoğan, '' Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı yönünde YÖK'e görüş bildirdi. İletişim Başkanı Altun'un yaptığı açıklamada, ''Sayın , Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü bildirmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, açık öğretim Psikoloji lisans programının kaldırılması yönünde YÖK'e görüş bildirdi

05.08.2020, 22:22

Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.

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