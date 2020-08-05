İnce’nin hedefleri CHP’nin kanına dokunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin parti kuracağı yönündeki haberler sonrasında karışan CHP kulisleri ve alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında İnce'nin siyasi hedeflerini ince ince dokumaya başladığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

CHP'DE SULAR DURULMAZ

Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. CHP'de sular durulmaz. Nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor.

AKŞENER'E 'EVE DÖN' ÇAĞRISI

Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Bu Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle olmayacağını görüp evine dönmesi doğru olacaktır. Zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.

'MÜZE OLMASI GEREKEN BU ZİHNİYET'

KONUŞMASINDA CHP'nin Ayasofya'nın ibadete açılması sürecindeki tavrını da eleştiren Bahçeli, "CHP'nin Aya-sofya'ya nasıl baktığı bellidir. Müze olarak kalması CHP'nin yegane arzusuydu. Hatta Sul-tan Ahmet Camii'nin bile müze olmasını telaffuz etmişlerdi. CHP'nin milletimizin ruh köküne bu kadar yabancı olması bizim için şaşırtıcı değildir. Müze olması gereken CHP'nin köhne siyasetidir. Yunanistan ne dediy-se CHP tekrarladı. Yunan bay-rağı yarıya indi, CHP yönetimi-nin yüzü asıldı, yelkenleri suya düştü. Ne üzücü bir durumdur ki Türkiye'nin inanç ve egemen-lik haklarını kullanmasına dış odaklarla birlikte CHP de tepki gösterdi. CHP istikametini kay-betmiş, siyasi iffetini ikbal kay-gısıyla heba etmiştir" dedi.



PARTİ KURMA KARARI KURULTAYDA VERİLMİŞ

CHP kurultayının ardından gözler siyasi parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce'ye çevrilirken, kulislerde İnce'nin parti kurma kararıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor. Kurultaya kadar parti kurmasının gündemde olmadığı ancak İnce'nin, kurultayda 'cumhurbaşkanı adayı' olmasına rağmen Yalova delegeleriyle 'tuvalet'e yakın bir yerde oturtulmasına tepki gösterdiği, yeni siyasi parti fikrinin de fikir alışverişi sırasında ortaya atıldığı ifade ediliyor. Yeni parti değerlendirmesinin kamuoyuna yansımasının ardından kendisine atfen yazılan 'parti kurmayacağı' açıklamasını yalanlayan İnce, yakın çevresi aracılığıyla 'siyasi parti' mesajı verdi. İnce'nin yeni yılla birlikte parti startını vereceği iddia edilirken, CHP kulislerinde 'İnce için siyasi parti bahane asıl hedef cumhurbaşkanlığı adaylığı' yorumları yapılıyor.