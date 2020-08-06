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35 çalışanında koronavirüs tespit edildi

Son dakika gelen habere göre; Başkanı , 35 Meclis çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Şentop, 'Toplam 35 personelimiz de covit . 9 vekil de Covid 19 tespit edildi. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44" dedi.

35 TBMM çalışanında koronavirüs tespit edildi

06.08.2020, 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,12:56

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM 27 Dönem 2 ve 3 Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, "Toplam 35 personelimiz de covit 19 tespit edildi. 9 vekil de Covid 19 tespit edildi. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44" dedi. Öte yandan Şentop, milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun ise solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.

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