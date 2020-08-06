Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."
COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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