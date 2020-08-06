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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çıkan asılsız haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

06.08.2020, 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,11:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

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