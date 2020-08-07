3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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